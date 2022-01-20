На нашествие тараканов пожаловались жители Екатеринбурга

На нашествие тараканов пожаловались жители Екатеринбурга
На нашествие тараканов пожаловались жители Екатеринбурга
Сегодня, 10:01ОбществоФото: pixabay.com
На нашествие тараканов жалуются жители разных районов Екатеринбурга. При этом, по словам жителей, обычные средства не помогают от них избавиться. 

Тараканы появляются не только в домах, но и в магазинах, пишет Е1 со ссылкой на одну из жителей Екатеринбурга. О нашествии тараканов сообщают жители Октябрьского, Орджоникидзевского, Чкаловского, Железнодорожного и Академического районов Екатеринбурга.

Жительница Химмаша рассказала, что у нее тараканы уже с 2020 года. До этого момента, утверждает девушка, их не было около 15 лет. После обработки их становится меньше, но потом они снова прибывают.

Ученые связывают это с пандемией коронавируса, так как люди стали чаще находится дома и оставлять больше мусора. Поэтому, по словам биолога, смотрителя зоологического музея УрФУ Виктора Сапронова, тараканы тянутся в квартиры. Он утверждает, что они опасны для людей, так как переносят яйца гельминтов.

По словам самих городских жителей, справиться с тараканами простыми средствами не получается. При этом эксперты утверждают, что в многоэтажном доме избавиться от вредителей практически невозможно, тем более они могут приспосабливаться к химии.

Дезинфекторы и специалисты Роспотребнадзора прогнозируют, что в феврале тараканов будет еще больше, так как этот месяц приходится на пиковый цикл размножения. Надежным способом называется общая обработка дома. Однако подобных заявок специалистам пока не поступало.

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жалобытараканыЕкатеринбург
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