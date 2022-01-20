Полторы тысячи тагильчан искупались в Крещенской купели

Полторы тысячи тагильчан искупались в Крещенской купели
Полторы тысячи тагильчан искупались в Крещенской купели
Сегодня, 16:37ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
Полторы тысячи тагильчан окунулись в иордань на Нижнетагильском пруду.

Только в Крещенскую ночь в единственной официальной купели на территории Нижнего Тагила искупались 253 человека.

Из особенностей купаний этого года в «Центре защиты населения Нижнего Тагила» выделили более высокую температуру воздуха, что даже привело к выступлению воды на лед. Спасателям пришлось уделять особое внимание тому, чтобы у проруби не стояло слишком много тагильчан, иначе лед мог провалиться. Все прошло без инцидентов.

Некоторые из искупавшихся забывали свои вещи. Спасатели развесили их на ограде рядом с клубом моржей, чтобы все могли вернуть потерянное, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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