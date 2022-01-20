Полторы тысячи тагильчан искупались в Крещенской купели

Только в Крещенскую ночь в единственной официальной купели на территории Нижнего Тагила искупались 253 человека.
Из особенностей купаний этого года в «Центре защиты населения Нижнего Тагила» выделили более высокую температуру воздуха, что даже привело к выступлению воды на лед. Спасателям пришлось уделять особое внимание тому, чтобы у проруби не стояло слишком много тагильчан, иначе лед мог провалиться. Все прошло без инцидентов.
Некоторые из искупавшихся забывали свои вещи. Спасатели развесили их на ограде рядом с клубом моржей, чтобы все могли вернуть потерянное, сообщили в пресс-службе городской администрации.