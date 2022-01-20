Полуголые модели сделали фотографии на фоне храма в Екатеринбурге

Модели разместили фотографии напротив храма Большой Златоуст, расположенного в Екатеринбурге. При этом на девушках почти не было одежды.

Как выяснилось, фотосъемка велась из апартаментов федеральной сети RentHouse. Именно туда поступило несколько сотен сообщений от людей, которым фотографии показались оскорбительными по религиозным причинам. Об этом на своей странице в Instagram сообщил основатель сети Дмитрий Шабалкин. По его словам, девушка Ангелина заселилась на основании бартерной рекламы. При этом на своей странице в Instagram она отметила один из филиалов RentHouse. На данный момент Ангелина и другая девушка были внесены в «черный список» компании. Также Дмитрий принес свои извинения перед религиозными гражданами, которых фото оскорбили.

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