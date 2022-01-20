Полуголые модели сделали фотографии на фоне храма в Екатеринбурге

Как выяснилось, фотосъемка велась из апартаментов федеральной сети RentHouse. Именно туда поступило несколько сотен сообщений от людей, которым фотографии показались оскорбительными по религиозным причинам. Об этом на своей странице в Instagram сообщил основатель сети Дмитрий Шабалкин.
По его словам, девушка Ангелина заселилась на основании бартерной рекламы. При этом на своей странице в Instagram она отметила один из филиалов RentHouse. На данный момент Ангелина и другая девушка были внесены в «черный список» компании. Также Дмитрий принес свои извинения перед религиозными гражданами, которых фото оскорбили.