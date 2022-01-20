Суд не стал менять приговор экс-замглавы свердловского СК по делу о взяточничестве

Ранее он был приговорен к 8,5 годам лишения свободы за взяточничество. В суде решили оставить без изменения приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга, вынесенный 9 августа, сообщает ТАСС. Аналогичная ситуация относительно приговора бывшему заместителю прокурора региона Дмитрию Чуличкову. Между тем адвокату Владиславу Вострецову, который был посредников при взяточничестве, наказание смягчено до 7,5 года лишения свободы.
Напомним, в конце ноября 2019 года в Екатеринбурге Бусылко был задержан по подозрению в получении взятки в 1,8 миллионов рублей. Бывший замначальника регионального Следственного комитета прослужил в следственных органах порядка 20 лет и несколько раз получал поощрения за успешную службу.