Суд не стал менять приговор экс-замглавы свердловского СК по делу о взяточничестве

Суд не стал менять приговор экс-замглавы свердловского СК по делу о взяточничестве
Суд не стал менять приговор экс-замглавы свердловского СК по делу о взяточничестве
Сегодня, 19:45ОбществоФото: 1MI
Свердловский областной суд принял решение отказать в удовлетворении апелляционной жалобы на счет приговора экс-заместителю главы следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Бусылко.

Ранее он был приговорен к 8,5 годам лишения свободы за взяточничество. В суде решили оставить без изменения приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга, вынесенный 9 августа, сообщает ТАСС. Аналогичная ситуация относительно приговора бывшему заместителю прокурора региона Дмитрию Чуличкову. Между тем адвокату Владиславу Вострецову, который был посредников при взяточничестве, наказание смягчено до 7,5 года лишения свободы.

Напомним, в конце ноября 2019 года в Екатеринбурге Бусылко был задержан по подозрению в получении взятки в 1,8 миллионов рублей. Бывший замначальника регионального Следственного комитета прослужил в следственных органах порядка 20 лет и несколько раз получал поощрения за успешную службу.

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Екатеринбург
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