Улица Александра Перевозкина может появиться в Нижнем Тагиле

Улица Александра Перевозкина может появиться в Нижнем Тагиле
Улица Александра Перевозкина может появиться в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:47ОбществоФото: пресс-служба свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»
Память героя социалистического труда Александра Перевозкина предложено увековечить в Нижнем Тагиле.

Александр Филиппович посвятил работе на «Уралвагонзаводе» 48 лет своей жизни, был кавалером орденов Ленина и Октябрьской революции и обладателем золотой медали «Серп и Молот».

В 2020-м году наш город получил почетное звание «Город трудовой доблести». И это звание заслужено благодаря труду таких людей, как Александр Филиппович. Город трудовой доблести должен чтить память таких заслуженных тружеников,прокомментировал предложение мэр города Владислав Пинаев.

В планах — установка памятной таблички на доме, где жил ветеран труда, также предложено переименовать одну из улиц Уралвагонзавода или один из знаковых объектов города, сообщили в пресс-службе областного отделения «Единой России».

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Владислав ПинаевуралвагонзаводНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы