Улица Александра Перевозкина может появиться в Нижнем Тагиле

Александр Филиппович посвятил работе на «Уралвагонзаводе» 48 лет своей жизни, был кавалером орденов Ленина и Октябрьской революции и обладателем золотой медали «Серп и Молот».
В 2020-м году наш город получил почетное звание «Город трудовой доблести». И это звание заслужено благодаря труду таких людей, как Александр Филиппович. Город трудовой доблести должен чтить память таких заслуженных тружеников,прокомментировал предложение мэр города Владислав Пинаев.
В планах — установка памятной таблички на доме, где жил ветеран труда, также предложено переименовать одну из улиц Уралвагонзавода или один из знаковых объектов города, сообщили в пресс-службе областного отделения «Единой России».