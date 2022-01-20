Восемь контейнеров для сбора мусора были похищены в Нижнем Тагиле за 2021 год

Восемь контейнеров для сбора мусора были похищены в Нижнем Тагиле за 2021 год
Восемь контейнеров для сбора мусора были похищены в Нижнем Тагиле за 2021 год
Сегодня, 15:52ОбществоФото: пресс-служба "Облкоммунэнерго"
За 2021 год в рамках работы по обращению с ТКО в Нижнем Тагиле компания «Облкоммунэнерго» лишилась 18 контейнеров. Из них 8 были похищены, еще 7 повреждены в результате пожаров, еще три использовались не по прямому назначению.

Чаще всего случались две ситуации. В первой бытовую технику или строительный мусор выбрасывали в контейнеры и от этого они ломались. Во второй на площадку выбрасывались автомобильные шины, ветки и иные отходы. В результате получались свалки, сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

Ежедневно до 10 адресов оставляли жалобы на ненадлежащее состояние площадок. Чаще всего жители жаловались на складирование мусора, который ТКО не является. Его нужно сдавать в спецместа, рассказал начальник управления строительства и эксплуатации объектов обращения с ТКО «Облкоммунэнерго» Илья Дедюхин. Кроме того, на каждой площадке есть отсек для крупногабаритного мусора. Правильный выброс отходов позволяет содержать площадку в чистоте, уточняет Дедюхин.

Фото:пресс-служба "Облкоммунэнерго"

Также выделены топ-3 самые необычные находки, которые тагильчане выбрасывали в контейнеры. Это плазменный телевизор, столовое серебро и украшения.

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мусорНижний ТагилАО "Облкоммунэнерго"ТКО
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