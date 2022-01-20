Защита обвиняемого в педофилии 84-летнего уральского тренера просит закрыть дело

Защита обвиняемого в педофилии 84-летнего уральского тренера просит закрыть дело
Защита обвиняемого в педофилии 84-летнего уральского тренера просит закрыть дело
Сегодня, 19:29ОбществоФото: 1MI
Защитники 84-летнего тренера из Екатеринбурга Николая Ражева, который обвиняется в педофилии за 2016 год, планируют направить обращение в прокуратуру. Они хотят добиться прекращения уголовного дела.

Один из адвокатов тренера Елена Афанасьева рассказала, что было проведено ознакомление с экспертизами. Они показали, что в реальности не было того, о чем говорила потерпевшая. По словам Елены, на вещах потерпевшей отсутствуют следы мужчины. Также реальность событий отрицают свидетели, а девушка, которая якобы была изнасилована, склона к обману. Об этом рассказали ее одноклассники, сообщает Znak.

Все окружающие и знакомые, друзья, подопечные, коллеги полностью не верят в виновность Николая Александровича,отметила адвокат.

Она придерживается мнения, что дело необходимо прекратить на стадии следствия. На данный момент тренер вынужден регулярно посещать врачей. В конце лета он переболел COVID-19 и лежал в больнице.

Напомним, 23 апреля появилась информация, что суд Чкаловского района Екатеринбурга смягчил меру пресечения в отношении подозреваемого в педофилии тренера по теннису. Николай Ражев обвиняется в насилии сексуального характера над 10-летней девочкой.

Сюжеты:
Екатеринбург
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