Защита обвиняемого в педофилии 84-летнего уральского тренера просит закрыть дело

Защитники 84-летнего тренера из Екатеринбурга Николая Ражева, который обвиняется в педофилии за 2016 год, планируют направить обращение в прокуратуру. Они хотят добиться прекращения уголовного дела.

Один из адвокатов тренера Елена Афанасьева рассказала, что было проведено ознакомление с экспертизами. Они показали, что в реальности не было того, о чем говорила потерпевшая. По словам Елены, на вещах потерпевшей отсутствуют следы мужчины. Также реальность событий отрицают свидетели, а девушка, которая якобы была изнасилована, склона к обману. Об этом рассказали ее одноклассники, сообщает Znak. Все окружающие и знакомые, друзья, подопечные, коллеги полностью не верят в виновность Николая Александровича,отметила адвокат. Она придерживается мнения, что дело необходимо прекратить на стадии следствия. На данный момент тренер вынужден регулярно посещать врачей. В конце лета он переболел COVID-19 и лежал в больнице. Напомним, 23 апреля появилась информация, что суд Чкаловского района Екатеринбурга смягчил меру пресечения в отношении подозреваемого в педофилии тренера по теннису. Николай Ражев обвиняется в насилии сексуального характера над 10-летней девочкой. Суд смягчил меру пресечения обвиняемому в педофилии 83-летнему уральскому тренеру

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter