33 водопада Сочи

Как к настоящим чудесам света относятся многие народы к водопадам. Если Вам повезло находиться на отдыхе в Сочи, обязательно посетите красивейшее место в окрестностях города-курорта - каскад Тридцать три водопада. Он находится в живописной долине реки Шахе.

Путешествие к каскаду водопадов начинается из поселка Головинка. Асфальтированное шоссе ведёт вдоль русла реки в сторону гор до аула Большой Кичмай. Туда лучше добраться на рейсовом автобусе или на машине. От аула просёлочная дорога ведёт к водопадам. Четыре километра преодолеть в жару пешком проблематично. Поэтому жители аула предоставляют внедорожники для туристов. Лихо промчаться на джипе по этому участку пути одно удовольствие!

Там, где ручей Джегош пвадает в реку Шахе находится большая поляна с многочисленными указателями. Здесь с высоты 220 метров, почти отвесно, падает поток воды, минуя 13 порогов и 7 водоскатов. Всего здесь 33 водопада. Все водопады разные. Есть большие, мощные, и маленькие, слабые. От 1 до 10 метров колеблется их высота. Так как вода падает вниз под разными углами, она создаёт причудливые природные композиции.

Туристам здесь передают старинную легенду.

Она рассказывает об адыгейском юноше по имени Гуч. Он бился со злым великаном и одержал победу. Великан поспешил ретироваться в гору, оставляя тяжёлые каменные следы. Он успел сделать только тридцать три шага, когда его настигла рука храброго воина. Великан рухнул на скалу, которая раскололась пополам. Струя чистейшей воды вырвалась на волю. Это к руслу реки Шахе побежал быстрый ручей, перепрыгивая через каменные ступени.

К вершине горного хребта ведет деревянная лестница, которая поднимается вдоль каскада. Поднимаясь по ней, туристы любуются чарующими видами. Среди каменных чаш образовались необычные озёра. Вокруг раскинулся могучий лес. Здесь растут каштаны, буки, дубы. Много здесь покрытого мхом самшита. Стеной стоят кустарники: бузина, иглица, рододендрон. С веток деревьев тянутся лианы. В устье ручья находится роща крылоплодной лапины, очень редкого растения. На полянках растут огромные лопухи, папоротники, лютики и цикламены.

Особенно красиво здесь в солнечные осенние дни.