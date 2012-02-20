Ателье Rinspeed показало новые фотографии модульного автомобиля
20 февраля 2012, 08:23ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Компания Rinspeed показала, какие модули можно будет «подключать» к ее новому концепт-кару Dock+Go, премьера которого состоится в марте на автосалоне в Женеве. На выставку приедет обычная, грузовая версия прицепа-багажника, версия для лыжников, мобильный танцпол и даже модификация для перевозки пиццы. Как сообщалось ранее, Rinspeed Dock+Go – это электромобиль на базе «Смарта» с запасом хода до 120 километров, владелец которого, по замыслу разработчиков, сможет подключать к своей машине нужный «рюкзак» – модуль, созданный для выполнения тех или иных функций.
Причем этот модуль может выполнять не только функции перевозки грузов, но и содержать в себе дополнительный блок батарей или даже компактный двигатель внутреннего сгорания, призванный подзаряжать батареи электрокара во время движения. В создании этого автомобиля принимали участие компании Harman и Panasonic, отвечавшие за «музыку» и мультимедийный комплекс концепт-кара, а фирма A.T. Kearney даже разработала бизнес-план по серийному выпуску подобной модели.
Фото Rinspeed
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей