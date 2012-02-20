Ателье Rinspeed показало новые фотографии модульного автомобиля

Причем этот модуль может выполнять не только функции перевозки грузов, но и содержать в себе дополнительный блок батарей или даже компактный двигатель внутреннего сгорания, призванный подзаряжать батареи электрокара во время движения. В создании этого автомобиля принимали участие компании Harman и Panasonic, отвечавшие за «музыку» и мультимедийный комплекс концепт-кара, а фирма A.T. Kearney даже разработала бизнес-план по серийному выпуску подобной модели.