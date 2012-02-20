BMW привезет в Женеву 4 мировых премьеры

Ключевым станет, пожалуй, 6 Series Gran Coupe. Новое четырехдверное купе, прототип которого дебютировал еще на автосалоне в Пекине в 2010 году. В самом конце прошлого года баварцы наконец представили серийный вариант нового флагманского спортивного купе. Четырехдверная модификация купе 6 серии несколько отличается размерами от соседей по модельному ряду: при длине 5007 мм, ширине 1894 мм и высоте 1392 мм она чуть длиннее и выше 6 Series, и имеет удлиненную колесную базу. Моторная гамма новинки будет состоять из трех турбомоторов: двух бензиновых и одного дизельного. Базовым назначена рядная турбо-шестерка объемом 3 литра, развивающая 320 лошадиных сил, в роли самого мощного двигателя выступает 4,4-литровый V8 мощностью 450 л.с. Трехлитровый дизель, который также доступен для новинки, развивает 313 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Самое быстрое Gran Coupe ускоряется до 100 км/ч 4,6 секунды – такой результат показывают как 650i, так и 640d, но при этом дизельная модификация считается самой экономичной, расходуя 5,5 литров на 100 км. Для всех двигателей предлагается только одна КПП – восьмиступенчатый автомат, однако известно, что позже для Gran Coupe будет доступен и полный привод. Появится в Женеве и новая шестерка, доработанная в спортивном подразделении BMW. Этот автомобиль компания показала в Сети совсем недавно – в середине февраля. Это будет самая мощная версия купе 6 Series. Восьмицилиндровый двигатель развивает 560 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента. Последний доступен в полном объеме в широком диапазоне между 1500 и 5750 об/мин. В BMW заявляют, что М6 получило специально настроенную подвеску, иной усилитель рулевого управления, увеличенную колею и 7-ступенчатую КПП Drivelogic с двумя сцеплениями и активным дифференциалом на задней оси. Кроме того, опционально доступны мощные карбон-керамические тормоза, устанавливаемые с 20-дюймовыми колесными дисками. BMW представила заряженную шестерку сразу в двух кузовах – купе и кабриолет. Новая модельная линия заряженных автомобилей, которая получит название M Performance, - третий пункт из списка мировых премьер. линейку M Performance составят заряженные версии 5 Series (в кузовах седан и универсал), а также кроссоверов Х5 и Х6. Все они получат схожее оснащение: полный привод, 8-ступенчатый спортивный автомат и один и тот же двигатель – рядная 3-литровая шестерка, которая развивает 381 л.с. мощности и 740 Нм крутящего момента. Обновился и кроссовер BMW X6. По данным компании, автомобиль претерпел некоторые внешние изменения и получил новые опции. Кроссоверу слегка подправили лицо - он получил новую головную оптику, иначе оформленные гнезда противотуманных фар, слегка модернизированный в нижней части бампер и усовершенствованную заднюю оптику. В списке опций для головного света появились также адаптивные светодиодные фары Помимо мировых премьер, будут и уже знакомые модели. Это, конечно, шестое поколение седана BMW 3 Series, а также автомобили будущего – BMW i3 и i8.