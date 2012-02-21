Fiat 500C получит специальную версию в духе Maserati

Abarth 695 Tributo Maserati сохранил техническую часть почти неизменной. Во всяком случае, 180-сильный двигатель T-Jet объемом 1,4 л никуда не делся, равно как и мощные тормоза Brembo и специально настроенная роботизированная коробка передач Abarth Competizione. Кабриолет снабдили оригинальной выпускной системой Record Monza с регулятором громкости и оконечниками в фирменном стиле Maserati. Кроме того, новинка обута в стилизованные под излюбленный дизайн Maserati колесные диски. Кабриолет можно будет опознать по уникальному винному цвету Pontevecchio Bordeaux, бежевому салону с кожаной отделкой, карбоновым шильдикам 695 и табличке с номером экземпляра. Последняя в данном случае будет иметь особое значение: в Abarth заявили, что собираются выпустить только 499 таких кабриолетов. Стоит добавить, что уже готовы к выпуску и фирменные аксессуары: намекая на приспособленность кабриолета к путешествиям, в Abarth выпускают специальный опциональный пакет с цветистым названием Tramontano Tribute to Abarth. Он состоит из двух специальных дорожных сумок. Премьера уникального кабриолета состоится на автосалоне в Женеве.