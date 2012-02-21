Hyundai объявил о старте продаж ix35 2012 года

с. и механическую коробку передач, будет доступна по розничной цене от 926 900 рублей. Ранее этот вариант стоил 914 900 рублей. Версия с автоматической коробкой передач подорожала с 994 900 до 1 006 900 рублей. Рекомендованная стоимость комплектации Classic с двигателем 2,0 литра мощностью 149,6 л.с. составит от 960 900 рублей. Ранее – 945 900 рублей. В нее входят двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха, регулировка руля по вылету и комбинированная обивка сидений. По данным компании, комплектация Comfort Hyundai ix35 представлен с тремя разными двигателями. Один из них – уже упомянутый мотор объемом 2 литра и мощностью 149,6 л.с. Сочетание с механикой будет стоить от 1 069 900 рублей, с автоматом – от 1 097 900 рублей. Версия с дизельным двигателем обойдется в 1 234 900 рублей за 2-литровый агрегат мощностью 136 л.с. и 1 299 900 рублей за тот же мотор, но с 184 л.с. Комплектации Prestige и Style, оснащенные двигателем 2,0 литра 149,6 л.с. и автоматической коробкой передач, будут стоить 1 265 900 и 1 200 900 рублей, соответственно. В версию Prestige включены антиблокировочная система тормозов (ABS), электронная система стабилизации (ESC) с опцией помощи спуска с горы и двухзонный климат-контроль с системой ионизации воздуха. А комплектация Style получила дизельный 2-литровый двигатель мощностью 184 л.с. Этот вариант обойдется в 1 350 900 рублей.