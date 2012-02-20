Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Корпорация «УВЗ» потратила на инвестиции 3 миллиарда 100 миллионов рублей в прошлом году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Корпорация «УВЗ» потратила на инвестиции 3 миллиарда 100 миллионов рублей в прошлом году

20 февраля 2012, 16:43Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?