Корпорация «УВЗ» потратила на инвестиции 3 миллиарда 100 миллионов рублей в прошлом году

Как отмечает пресс-служба УВЗ, более 2 миллиардов рублей из общей суммы было направлено на модернизацию и техническое перевооружение подразделений, внедрение передовых технологий, на создание современных образцов продукции, то есть на затраты, связанные с капитальными вложениями.

На заботу персонале было потрачено 220 миллионов рублей. Деньги пошли на обучение и оздоровление трудящихся, а также на развитие социально значимых для Нижнего Тагила объектов: Дворец культуры, бассейн, спортивный зал, стадион и другое.

В 2011 году одновременно находилось на разной стадии реализации свыше 60 проектов. При этом большая часть из них рассчитана на несколько лет. В числе крупнейших и приоритетных - шесть программ, которые решают целый комплекс задач. Это реконструкция спецпроизводства. В рамках этого проекта работа идет с привлечением средств федерального бюджета. Модернизация вагоносборочных цехов, где партнерами выступают Чешский экспортный банк и фирма «Алта». А также программы, направленные на разработку перспективных видов подвижного состава и другой гражданской продукции, на снижение энергозатрат и на развитие информационных технологий подчеркнул директор по инновациям и инвестициям Уралвагонзавода Сергей Горячев.

Также он отметил, что Уралвагонзавод выступил с несколькими инвестиционными проектами, имеющими важное стратегическое и социально-экономическое значение не только для Дзержинского района, но для города в целом. Сюда входит создание современного машиностроительного завода и гражданского аэропорта на базе аэродрома экспериментальной авиации «Салка», строительство новой поликлиники и детского оздоровительного городка. В данный момент реализация этих программ находится на первом этапе – подготовительном.