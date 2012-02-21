Lancia подготовил для Женевы две новинки

Под капотом новинки итальянского производителя расположился 2.4-литровый бензиновый двигатель мощностью 175 л.с. и максимальным крутящим моментом 225 Нм, который агрегатирован с шестискоростной автоматической трансмиссией. В списке базового оснащения - легкосплавные диски, система электронной стабилизации, кожаный салон, автоматический климат-контроль, система доступа в салон без ключа, пдогрев и электропривод сидений и зеркал, автоматическая головная оптика, навигационная система, премиальная аудиосистема Boston Acoustics с шестью динамиками и жесткий диск объемом 40 Гб. Посетителям Женевского автосалона покажут также полноприводный вариант седана Thema. Модель Lancia Thema AWD в движение приводит 286-сильный бензиновый мотор V6 Pentastar объемом 3.6 литра. Тяга идет на все четыре колеса через восьмиступенчатый автомат. Европейские продажи седана Lancia Thema AWD, который будет доступен в комплектациях Platinum и Executive, стартуют осенью.