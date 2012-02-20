«Лаунж-концерт превратился в роковый сейшн» – участники мероприятия

С выступления первой группы стало понятно, что событие тянет на рок-сейшн: вместо «легких» мелодий зрители услышали привычные звуки рока. При этом участники выступления не боялись экспериментировать: от качканарской группы «Параллели» никто не ожидал услышать рэп-композицию, а тагильчане «Free wolves nignt» быстро перестроились с лаунжевой музыки на традиционный рок.

По словам гитариста и вокалиста известного в Нижнем Тагиле оркестрика «Baker Makers»Олега Вахрушева, концерт, как и ожидалось, стал одним из самых ярких роковых событий года.

Название «Лаунж» было даже небольшим «стёбом». Зрители ждали от нас сильных эмоций, и мы задали жару. Было много блюза, джаза, в выступлениях некоторых групп замечались очевидные панк-мотивы. В общем, мы не подвели ожидания зрителей делится впечатлениями Олег.

Организаторы, рок-клуб Нижнего Тагила «Корсар», старались собрать на концерте разных представителей рок-культуры со всей Свердловской области и из Перми. Были там качканарские «Параллели», тагильские «Free wolves nignt», «Blues line» с великолепным женским вокалом, мастера импровизации оркестрик «Baker Makers», группа «Дарта» из Ревды, пермские «Ананасы» и тагильчане «Оверон». Выходит, что приятные впечатления от «Лаунжа» получили и ценители джаза, и заядлые приверженцы тяжелого рока.