Люксовая версия Lada Granta появится летом

В этом году должна появиться Lada Granta, оснащенная автоматической коробкой передач. Летом мы запустим этот автомобиль в люксовой версии, а к осени набор опций модели будет еще пополнен. Так что в течение года предстоит решить множество задач – запуск новых моделей (в том числе под брендом Nissan) и новых комплектаций автомобилей с дополнительным набором опций, улучшающих их потребительские свойства. А к концу года мы должны стать мультибрендовым производителем. Это будет залогом уверенного будущего предприятия, – цитирует издание АвтоСреда президента Волжского автозавода Игоря Комарова. Обновление модельного ряда, в том числе за счет выпуска различных модификаций, что так любят крупные иностранные автопроизводители, позволит тольяттинскому предприятию поддержать потребительский интерес к продукции, сохранить свою долю на рынке и достичь хороших показателей финансовой деятельности. В следующем году семейство Гранты пополнит и заряженная версия модели. Как сообщил ранее руководитель проекта Lada Granta Cup, член президиума Российской Автомобильной Федерации Владислав Незванкин, будет создано мелкосерийное производство в объеме примерно 2,5 тысяч автомобилей.