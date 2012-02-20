Mini представит фургончик Clubvan Concept в Женеве

Передние кресла (водительское и пассажирское) разделены с багажником защитной сеткой и стальной перегородкой. Глухие поликарбонатные вставки установлены вместо задних стекол, второго рядя сидений нет, на этом месте - ровный пол грузового отсека с шестью точками для крепления и розеткой на 12В, сообщает Delovoe.Tv. Официальные показатели вместимости Clubvan в Mini пока не называют, но обычный Clubman способен перевезти до 920 литров. Отсюда можно предположить, что фургон немногим превзойдет своего предшественника, предположительно вместимость окажется на уровне 1,2 тыс. л. Mini Clubvan - это пятидверный автомобиль, где, открыв небольшую дверь справа, водительскую и пассажирскую дверь, а так же задние распашные можно легко загружать в багажник вещи как сзади, так и сбоку. В Mini подчеркивает, что Clubvan создан не для перевозки стройматериалов или сельхозпродукции. Но представителям творческих профессий зачастую тоже нужно перевозить большие и громоздкие вещи. Например, парикмахерам или дизайнерам, фотографам. Происхождение первого автомобиля Mini Cooper, прототип которого был создан в 1957 году, обязано дефициту нефти в Англии в середине пятидесятых годов прошлого века.