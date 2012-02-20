Можно позавидовать азарту победителей фотоконкурса «Еще раз о любви» на Tagilcity.ru

Не будем долго держать интригу: помимо конкурса «Самый спортивный мужчина Нижнего Тагила», приуроченного к Дню защитника Отечества, Tagilcity.ru в конце месяца объявит также женское фотосоревнование. Оно, как нетрудно догадаться, будет посвящено 8 марта. Так что приглашаем к участию в битве за главные призы не только тех, кто уже участвовал, но и дебютантов. Кстати, подарки обещают быть не менее заманчивыми.

А сегодня состоялось награждение самых фотогеничных и красивых пар: обладателями профессиональной съемки в фотостудии «Кристина»и сертификата на 1000 рублей от cafe-club «Ривьера»стали Александр и Кристина, фото №63. Пара отвоевала победу в честной и напряженной борьбе с результатом в 141 голос.

Второе место и 132 голоса получили Виктория и Евгений. Ну а третьими стали, заработав 116 голосов, Юлия и Егор. Призом для обладателей серебра и бронзы стали сертификаты на сумму 500 рублей от «Ривьеры». Поздравляем всех победителей и желаем им дальнейших совместных свершений и большой любви!

На фото (слева направо): 1 место - Кристина, 2 место - Виктория, 3 место - Юлия и Егор.