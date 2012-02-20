Началась неделя Масленицы
Масленица, сырная неделя – важнейший праздник народного и православного календарей, истоки которого уходят в языческие времена. Обряд связан с проводами зимы и встречей весны.
Масленица получила свое название от того, что в этот период времени —последнюю неделю перед Великим постом, разрешается употребление в пищусливочного масла, молочных продуктов и рыбы. Традиционно на Масленицупекут блины. В православной церкви считается, что смысл Сырной седмицы —примирение с ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту —время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными,друзьями, благотворению.
Обрядовая сторона Масленицы является весьмасложной и многосоставной и восходит к глубокой древности. Она включаетобряды, относящиеся и к началу нового цикла, и к стимуляции плодородия, ик культу предков.
Узнать о традициях проведения масленицы ипоучаствовать в обрядах можно в этнографическом комплексемузея-заповедника «Горнозаводской Урал» (ул. Тагильская, 24, телефон длясправок и заявок 24-26-74, 24-63-47)
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