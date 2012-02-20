Началась неделя Масленицы

Масленица получила свое название от того, что в этот период времени —последнюю неделю перед Великим постом, разрешается употребление в пищусливочного масла, молочных продуктов и рыбы. Традиционно на Масленицупекут блины. В православной церкви считается, что смысл Сырной седмицы —примирение с ближними, прощение обид, подготовка к Великому посту —время, которое нужно посвятить доброму общению с ближними, родными,друзьями, благотворению.