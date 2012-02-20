Nokian Tyres выпустила новую летнюю шину

Дополнительную стабильность дает также 3D ламелирование, при касании с дорожным полотном оно активно связывает шашки протектора воедино. Rotiiva AT имеет представительный внешний вид и разные по дизайну боковины. При установке шин можно выбрать тот рисунок боковин, который вам больше нравится: более подходящий для пересеченной местности или шоссейных дорог. Разработанный и запатентованный компанией Nokian Tyres индикатор степени износа на протекторе улучшает безопасность и удобство эксплуатации шины, сообщается в релизе компании. Розничные продажи универсальной и прочной новинки на ключевых рынках Nokian Tyres начнутся весной 2012 года.