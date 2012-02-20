Nokian Tyres выпустила новую летнюю шину
20 февраля 2012, 07:56ОбществоРОман БОТов
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Новая шина Nokian Rotiiva AT подходит для внедорожников и полноприводных автомобилей и одинаково эффективно ведет себя как при движении по шоссе, так и по пересеченной местности. Устойчивому поведению шины и скорости движения способствуют стабилизаторы на центральном ребре - они делают шину более жесткой. Для водителя это выражается в стабильности вождения и быстром реагировании на команды управления.
Дополнительную стабильность дает также 3D ламелирование, при касании с дорожным полотном оно активно связывает шашки протектора воедино. Rotiiva AT имеет представительный внешний вид и разные по дизайну боковины. При установке шин можно выбрать тот рисунок боковин, который вам больше нравится: более подходящий для пересеченной местности или шоссейных дорог. Разработанный и запатентованный компанией Nokian Tyres индикатор степени износа на протекторе улучшает безопасность и удобство эксплуатации шины, сообщается в релизе компании. Розничные продажи универсальной и прочной новинки на ключевых рынках Nokian Tyres начнутся весной 2012 года.
Фото: diskiplus.ru
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