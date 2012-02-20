Преемник Ferrari Enzo получит гибридный двигатель мощностью 920 лошадиных сил
20 февраля 2012, 08:11ОбществоРОман БОТов
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Преемник суперкара Ferrari Enzo, который предположительно будет называть F70, будет оснащаться гибридной силовой установкой общей мощностью 920 лошадиных сил, сообщает Worldcarfans. Двигателная установка сочетает в себе атмосферный двенадцатицилиндровый бензиновый двигатель объемом 7,3 литра и мощностью 800 лошадиных сил, а также систему рекуперации кинетической энергии со 120-сильным электромотором. Таким образом, суммарная отдача силовой установки составит 920 лошадиных сил, правда, необходимо учитывать, что отдача от системы рекуперации доступна лишь время от времени.
Motor.ru напоминает, что замена суперкару Enzo сохранит среднемоторную компоновку, а также получит карбоновое шасси. Ожидается, что масса новинки составит 1134 кг (для сравнения - Enzo вести 1365 кг), а ее динамические характеристики значительно превзойдут показатели 1001-сильного купе Bugatti Veyron, способного ускоряться до сотни за 2,5 секунды. Ferrari F70 появится на европейском рынке осенью текущего года. Модель будет выпущена ограниченным тиражом в 400 экземпляров. Суперкар Enzo разошелся тиражом в 399 машин.
Фото: worldcarfans.com
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