Преемник Ferrari Enzo получит гибридный двигатель мощностью 920 лошадиных сил

Motor.ru напоминает, что замена суперкару Enzo сохранит среднемоторную компоновку, а также получит карбоновое шасси. Ожидается, что масса новинки составит 1134 кг (для сравнения - Enzo вести 1365 кг), а ее динамические характеристики значительно превзойдут показатели 1001-сильного купе Bugatti Veyron, способного ускоряться до сотни за 2,5 секунды. Ferrari F70 появится на европейском рынке осенью текущего года. Модель будет выпущена ограниченным тиражом в 400 экземпляров. Суперкар Enzo разошелся тиражом в 399 машин.