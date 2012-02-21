Renault обновил свой «хот-хэтч» Megane

Он намекает на количество лошадиных сил, развиваемых несколько модернизированным мотором: за счет увеличенного на 0,2 бар давления наддува его отдача повысилась с 250 до 265 лошадей и с 340 – до 360 Нм. Это незначительное увеличение позволило хэтчбекам, тем не менее, ускоряться до 100 км/ч на 0,1 секунды быстрее, чем ранее – за шесть секунд ровно. Отметим, что двигатель обеих версий теперь может работать в двух режимах – в штатном он развивает прежние 250 л.с., а 15 дополнительных лошадей доступны по требованию в режиме Sport. Также в этом режиме меняется звучание выпускной системы. Кроме того, для хэтчей доступны новые опции: пакет оформления кузова Red Design Pack (в него входят окрашенные в ярко-красный некоторые аэродинамические элементы ценой около 400 евро), система контроля за дорожной разметкой и камера заднего вида. Кубковая модификация 265 Cup может еще дополнительно оснащаться красными ремнями безопасности и карбоновыми накладками в салоне. Основные отличия версии Cup, впрочем, в другом: от Megane RS она отличается перенастроенной подвеской с более жесткими пружинами, красными тормозными суппортами Brembo, наличием дифференциала повышенного трения и более мощными стабилизаторами поперечной устойчивости. Европейские цены стартуют с отметки 29 800 евро за Megane 265 RS и 31 250 евро – за Megane 265 Cup.