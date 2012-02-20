Швед просидел в заваленной снегом машине больше двух месяцев

В пятницу молодой человек, проезжавший мимо на снежном скутере, заметилна пустынной лесной дороге города Умеа (к югу от Полярного круга)занесенный снегом автомобиль. Подойдя поближе, он заглянул внутрь изаметил странное шевеление. Протерев стекло, он увидел человека,кутающегося в спальный мешок.

«К нам поступило сообщение о том,что в глубине леса, почти в километре от главной дороге в автомобиле былнайден человек», — рассказал журналистам Эббе Нюберг, дежурныйполицеский округа Вестерботтен.

Нюберг пояснил, что человекнаходился «в критическом состоянии», не мог двигаться и говорить. Еготут же доставили в ближайшую больницу.

«Это просто удивительно, что он жив!», — признался полицейский.

Пока неясно, сколько времени швед просидел в машине. Сам он говорит, что не ел с декабря.