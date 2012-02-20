Сотрудники транспортной полиции отметили профессиональный праздник

С начала 2012 года в ЛО МВД России на ст. НижнийТагил зарегистрировано 46 преступлений, из них 13 краж. За январьвыявлено 14 экономическихпреступлений, 9 преступлений, связанных снезаконным оборотом наркотических средств, психотропных исильнодействующих веществ. За первый месяц текущего года на -50%снизилось число преступлений, совершенных лицами в состоянииалкогольного опьянения.