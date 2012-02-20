Сотрудники транспортной полиции отметили профессиональный праздник
20 февраля 2012, 12:55Общество
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18 февраля сотрудники линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил отметили профессиональный праздник.
В ведении линейного отдела находится Свердловская железная дорога поНижнетагильскому региону. Эксплуатационная длина участка составляет1616 километров, на которой находятся 105 станций, 32 вокзала,111переез¬дов, из них 51 охраняемых.
Линейный отдел МВД России настанции Нижний Тагил обеспечивает безопасность граждан при пользованииуслугами железнодорожного транспорта. Для этого организованосопровождение нарядами полиции пригородных электропоездов и поездовдальнего следования от станции Нижний Тагил до конечных станций. Полицияна транспорте обеспечивает также безопасную перевозку грузов, борется снезаконным оборотом наркотиков,оказывает противодействие терроризму иэкстремизму.
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