Tesla построит электрический Mercedes

С тех пор немцы попробовали свои силы на поприще электрокаров, выпустив концептуальные Smart ForTwo Electric Drive и Mercedes-Benz A-Class E-Cell. Соглашение между двумя компаниями было подписано на долгосрочную перспективу. На днях стало известно, что Tesla будет помогать в разработке нового электрокара от Mercedes. Со своей стороны американцы предоставят набор батарей, электромотор (или даже несколько вариантов), коробку передач, инвертор и все сопутствующее программное обеспечение. К сожалению, других подробностей проекта пока не обозначено. Придворное тюнинг-ателье Mercedes, AMG также имеет собственный электрический проект. Спорткар кислотно-желтого цвета Mercedes-Benz SLS AMG E-Cell, точнее его прототип, был разработан еще в 2010 году. Но ателье надеется выпустить его на рынок в 2013 году. Правда, поставщиком батарей и соответствующих технологий для этого проекта выступила немецкая компания Deutsche ACCUmotive. Эта же компания, кстати, является официальным партнером для выпуска серийной версии концепта B-Class E-Cell Plus – электрической версии нового Mercedes B-Class.