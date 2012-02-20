В 2011 году в Нижнем Тагиле закрыто 2 канала поставок наркотиков

Одним из приоритетных вопросов антинаркотической деятельности власти считают контроль над иностранными гражданами, приезжающими в Нижний Тагил. Чаще всего к нам едут из Узбекистана (около 4 тысяч человек за 2011 год), далее по количеству приезжих – Таджикистан, Азербайджан и Кыргызстан. При этом правоохранители отмечают, что большинство из них - законопослушные люди, и нельзя заниматься расстановкой штампов. Но есть и те, кто занимается преступной деятельностью, в том числе и сбытом наркотиков. В прошлом году иностранцами было совершено 75 преступлений, связанных, в основном, с незаконным оборотом наркотиков.

В городе на серьезном уровне ведется профилактическая работа. Наблюдается значительное снижение смертности от отравления наркотиками, полиция устанавливает все больше людей, употребляющих наркотические вещества. В 2011 году удалось перекрыть два канала поставок наркотических веществ в город рассказал на заседании начальник нижнетагильского отдела службы по контролю за оборотом наркотиков Александр Бабин.

Как заявляют в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, одним из приоритетных направлений в профилактике наркомании среди молодежи является тестирование школьников. Наркологическим диспансером психиатрической больницы совместно с руководством образовательных учреждений проведено тестирование учащихся 13-17 лет на выявление фактов употребления психоактивных веществ. Дети именно этого возраста входят в группу риска. Более 97% детей и их родителей дали согласие на эту процедуру. Специалисты отмечают, что там, где организован досуг подростков, где ведутся разъяснительные мероприятия, риск распространения опасного недуга минимален.

Глава города Валентина Исаева обратила внимание собравшихся на то, что в последние годы в Нижнем Тагиле активно идет развитие территориальных общественных самоуправлений, которые можно и нужно привлекать к работе по профилактике наркомании и алкоголизма. Она предложила в ближайшее время провести подобную встречу с представителями ТОС и наметить план совместных действий.