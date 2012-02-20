В 2013 году в России могут ввести налог на дорогие дома, автомобили и яхты

По словам министра финансов Антона Силуанова, в первую очередь налогом будут облагаться дома, яхты и автомобили.

С автомобилей налог может взиматься через транспортный налог с помощью повышенного коэффициента, налог на недвижимость также будет прогрессивным, полагает министр.

О необходимости введения налога на роскошь заявил кандидат в президенты от партии «Единая Россия» Владимир Путин в январе 2012 года.

Позднее он уточнил, что эти меры затронут только «личное сверхпотребление» - включая покупку больших домов и земельных участков, самолетов, яхт и автомобилей класса «люкс».

Идея Путина пока не находит единодушной поддержки в рядах выдвинувшей его партии.

На «круглом столе» в четверг в Москве с участием представителей разных политических партий, государственных учреждений и бизнеса большинство выступавших высказалось против налога на роскошь.

«Надеюсь, что минимальные», - так участник «круглого стола», заместитель главы ЦИК «Единой России» Андрей Ильницкий ответил на вопрос, каковы шансы на то, что Госдума рассмотрит проект введения налога на роскошь.

Надо начать разъяснительную работу, и в результате этого разъяснения, я надеюсь, люди поймут, что казна денег не получит: само администрирование этого налога может стоить в два с половиной - три раза больше, чем сумма, которая будет собрана уверен партийный функционер.