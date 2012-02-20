В марте Екатеринбург примет босса всемирной выставки «ЭКСПО-2020»
В Екатеринбург приехали остатки тиража бюллетени «Екатеринбург-ЭКСПО-2020», которые раздавали гостям уральского павильона на международном форуме в Давосе.
В первом номере EXPO Review (материалы в нем дублируются на русском и на английском языках) можно прочитать приветствие главы заявочного комитета «ЭКСПО-2020» Эрика Бугулова и свердловского губернатора Александра Мишарина, интервью с замминистра промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, а также десять причин посетить Екатеринбург. Например, на первом месте в екатеринбургском рейтинге стоят уральские самоцветы, на седьмом - фестиваль «Стенограффия», а на восьмом - уральские пельмени. Не обошлось в бюллетени и без рекламы «Внешэкономбанка», ТМК.
Представление Екатеринбурга вышло совсем ожидаемым. Впрочем, авторы бюллетеня обещают исправиться. Следующий выпуск EXPO Review выйдет предположительно на международной инвестиционной выставке MIPIM в Каннах.
Кстати, после каннской презентации Екатеринбурга как кандидата на «ЭКСПО-2020» в столицу Урала планирует наведаться генеральный секретарь Международного бюро выставок Висенте Гонзалес Ласерталес. Как говорят в резиденции губернатора, для Екатеринбурга приезд главного по выставкам — большая честь. Ведь господин Ласерталес посещает далеко не все города-претенденты «ЭКСПО-2020».
Фото с сайта Justmedia.ru.