В марте Екатеринбург примет босса всемирной выставки «ЭКСПО-2020»

В первом номере EXPO Review (материалы в нем дублируются на русском и на английском языках) можно прочитать приветствие главы заявочного комитета «ЭКСПО-2020» Эрика Бугулова и свердловского губернатора Александра Мишарина, интервью с замминистра промышленности и торговли России Денисом Мантуровым, а также десять причин посетить Екатеринбург. Например, на первом месте в екатеринбургском рейтинге стоят уральские самоцветы, на седьмом - фестиваль «Стенограффия», а на восьмом - уральские пельмени. Не обошлось в бюллетени и без рекламы «Внешэкономбанка», ТМК.