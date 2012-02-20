Вам золото или платину?

В частности, скидку в 10 процентов по премиальной карте Visa Банка24.ру можно получить в ресторанах Dolce Vita и «Бордо», в торговом центре «Покровский Пассаж», отеле «Хаятт Ридженси Екатеринбург» и гостиничном комплексе «УралОтель». «Атриум Палас Отель» идет даже на большее и предоставляет владельцам таких карт 15-процентную скидку.

Москва – 20-процентную скидку по премиальной карте Visa Банка24.ру можно получить в отеле и лобби-баре«Рэдиссон Ройал Москва», ресторанах «Веранда», «Клубная гостиная», баре «Диорама» и яхт-ресторанах Флотилия «Рэдиссон Ройал». Дисконт в 10% владельцы карт получат в ресторанах«BambooBar» и «Русская изба», гостинице «Ренессанс Москва Монарх Центр» и сети фитнес-клубов World Class.

Санкт-Петербург – cкидки по программе «Мир привилегий Visa» предоставляют полтора десятка компаний. К примеру, 10-процентную скидку по премиальной карте Visa Банка24.ру можно получить в лучших бутиках Петербурга - «Французский уголок», Femme Etoile, Machiavelli Grand Hotel Europe и фирменном магазине Strellson. Дисконт в 10 процентов держателям карт предоставляют также ресторан Bellini и служба доставки цветов Interflora. 15-процентную скидку по премиальной карте можно получить в бутик-отеле Golden Garden и сети винных супермаркетов «Ароматный мир», а в ресторане «Бельвью Брассери» владельцам таких карт полагается в подарок бокал шампанского и одно парковочное место на стоянке отеля.

Челябинск – 10-процентную скидку по программе «Мир привилегий Visa» можно получить в гостинице Holiday Inn Chelyabinsk-Riverside.

Уфа – 10-процентную скидку по премиальной карте Visa Банка24.ру можно получить в мультибрендовом luxury-бутике часов Victoria.

Иркутск – 15-процентную скидку по премиальной карте Visa Банка24.ру можно получить в отеле «Байкал Бизнес Центр» и бизнес-отеле «Дельта», 5-процентный дисконт вам предоставят в магазине предметов роскоши «Золотое Время».

Самара - 15% скидку по премиальной карте Visa Банка24.ру можно получить в сети фитнес-клубов World Class.

Программа «Мир привилегий Visa» постоянно расширяется – только в этом году список компаний, предоставляющих скидки держателям премиальных карт, увеличился почти вдвое. Сейчас участниками программы являются уже 500 предприятий из 20 российских городов. Причем программа работает и за рубежом! Скидки владельцам карт готовы предоставить сотни компаний из стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока, Америки и даже Африки.