2014 год обещает аномальную жару

Свое предсказание немецкие специалисты строят на знаменитом явлении Эль-Ниньо, которое имеет циклический характер. Теплая вода, скрытая под поверхностью Тихого океана, поднимается вверх и распространяется вдоль экватора к Америке, определяя климат на многие месяцы.

Как только в климате происходят аномалии, ученые ссылаются, в том числе, и на Эль-Ниньо. Однако с ним далеко не все так просто. Даже если оно уже начало формироваться, крайне трудно прогнозировать его развитие. Ученые из Университета Гиссена заявили, что сумели разобраться с Эль-Ниньо, создав принципиально новую модель явления. В частности, было показано, в год перед каждым Эль-Ниньо температуры воздуха над экватором и остальной частью Тихого океана были тесно связаны. Более того, по степени их близости как раз и можно судить о характеристиках Эль-Ниньо.

Новая методика прогнозирования указывает на то, что этап формирования Эль-Ниньо начался в сентябре 2013 года. Таким образом в 2014 году Эль-Ниньо случится с вероятностью 76 процентов. А дальше ученые делают неожиданный вывод: 2014 год будет одним из самых жарких в истории и без Эль-Ниньо, а уж если Эль-Ниньо действительно случится, что весьма вероятно, что год будет еще более жарким.