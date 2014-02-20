2014 год обещает аномальную жару
2014 год будет самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Такой прогноз дают немецкие ученые. Заявление, прямо скажем смелое, ведь сегодня даже мощные суперкомпьютеры способны выдать точные прогнозы максимум на неделю вперед.
Свое предсказание немецкие специалисты строят на знаменитом явлении Эль-Ниньо, которое имеет циклический характер. Теплая вода, скрытая под поверхностью Тихого океана, поднимается вверх и распространяется вдоль экватора к Америке, определяя климат на многие месяцы.
Как только в климате происходят аномалии, ученые ссылаются, в том числе, и на Эль-Ниньо. Однако с ним далеко не все так просто. Даже если оно уже начало формироваться, крайне трудно прогнозировать его развитие. Ученые из Университета Гиссена заявили, что сумели разобраться с Эль-Ниньо, создав принципиально новую модель явления. В частности, было показано, в год перед каждым Эль-Ниньо температуры воздуха над экватором и остальной частью Тихого океана были тесно связаны. Более того, по степени их близости как раз и можно судить о характеристиках Эль-Ниньо.
Новая методика прогнозирования указывает на то, что этап формирования Эль-Ниньо начался в сентябре 2013 года. Таким образом в 2014 году Эль-Ниньо случится с вероятностью 76 процентов. А дальше ученые делают неожиданный вывод: 2014 год будет одним из самых жарких в истории и без Эль-Ниньо, а уж если Эль-Ниньо действительно случится, что весьма вероятно, что год будет еще более жарким.
Надо сказать, что все большее число и других климатических моделей прогнозируют, что Эль-Ниньо сформируется этом году. Конечно, к мнению науки надо прислушаться, но надо помнить, что пока ее долгосрочные прогнозы сбываются с небольшой вероятностью.