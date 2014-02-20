Aston Martin подготовил спецверсии DB9 и V8 Vantage

Особая версия модели V8 Vantage, получившая название N430, создана по мотивам гоночного автомобиля категории GT4 и предлагается в нескольких вариантах раскраски кузова с контрастными вставками желтого, красного или серебристого цветов.

Кроме того, суперкар оснащен креслами с каркасом из кевлара, карбоновыми накладками на пороги кузова, магниевыми подрулевыми лепестками, а также десятиспицевыми колесными дисками. Такая машина весит почти на 20 килограммов меньше обычного V8 Vantage.

Новинка оснащается 4,7-литровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 436 лошадиных сил (490 Нм), который может работать в паре либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с семиступенчатым «робот» Sportshift II со сближенными передаточными числами.

До «сотни» такой автомобиль разгонится за 4,8 секунды. Максимальная скорость — 305 километров в час.

Модификация DB9 предлагается в черном и белом цветах кузова и отличается от стандартных машин более широкой отделкой кузова углепластиковыми вставками, а также карбоновыми сплиттером, диффузором и корпусами зеркал заднего вида.