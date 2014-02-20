Автомобили Volvo научили принимать посылки от курьеров

После того, как автомобилисту придет подтверждение о времени доставки заказа, курьеру будет выслан временный электронный ключ, который позволит открыть двери машины для получения товара. При этом на смартфон или планшетный компьютер заказчика придут сведения о том, когда были открыты и закрыты замки. После доставки электронный ключ аннулируется.

В испытаниях новой технологии Volvo приняли участие 100 человек: 86 процентов испытуемых заявили, что курьерская доставка в автомобиль позволяет значительно сэкономить время, а 92 процента признали такой способ более удобным, чем традиционную доставку на дом.

Сервис создан на базе мобильного приложения Volvo On Call. Оно позволяет, например, дистанционно открывать и закрывать дверные замки, получать информацию о местонахождении автомобиля и запасе топлива, а также включать климатическую установку для прогрева или охлаждения салона. Сервис доступен для гаджетов на операционных системах iOS, Android и Windows.