Ford покажет обновленный Focus в Барселоне

Рестайлинговый Фокус был подловлен фотошпионами еще в конце декабря прошлого года.

О времени появления на российском рынке популярного автомобиля будет официально объявлено позднее.

Сейчас, после подорожания в начале 2014 года, Focus в кузове хэтчбек стоит от 579 000 рублей, седан - на 10 000 рублей дороже , а универсал – от 704 000 рублей.