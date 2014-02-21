Ford покажет обновленный Focus в Барселоне
21 февраля 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Компания Ford решила не дожидаться Женевского автосалона и показать обновленный третий Focus на неделю раньше в Барселоне на Международном Мобильном Конгрессе. Автомобиль получит новую решетку радиатора, которая выполнена в стилистике нового Mondeo. Возможно, что фордовцы поменяют на Focus и оптику, а также расширят линейку двигателей новыми вариантами агрегатов EcoBoost.
Рестайлинговый Фокус был подловлен фотошпионами еще в конце декабря прошлого года.
О времени появления на российском рынке популярного автомобиля будет официально объявлено позднее.
Сейчас, после подорожания в начале 2014 года, Focus в кузове хэтчбек стоит от 579 000 рублей, седан - на 10 000 рублей дороже , а универсал – от 704 000 рублей.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей