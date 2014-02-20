Китайцы возродят Fisker вместе с экс-главой GM

По предварительным данным, китайцы рассчитывают запустить производство спорткаров VL Destino – разработанного фирмой Лутца автомобиля с кузовом седана Fisker Karma и 6,2-литровой «восьмеркой» от Chevrolet Corvette. При этом в Wanxiang Group не намерены отказываться и от гибридных машин, выпускавшихся «Фискером» изначально. Кроме того, у китайцев уже есть план создания новых моделей с электрическими силовыми установками, в которых для увеличения запаса хода будут использоваться традиционные ДВС.