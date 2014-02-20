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Китайцы возродят Fisker вместе с экс-главой GM
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Китайцы возродят Fisker вместе с экс-главой GM

20 февраля 2014, 09:16ОбществоРОман БОТов
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