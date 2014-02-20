Китайцы возродят Fisker вместе с экс-главой GM
Крупнейший китайский поставщик комплектующих Wanxiang Group намерен перезапустить производство американских гибридов Fisker в сотрудничестве с фирмой VL Automotive, основанной бывшим вице-президентом концерна General Motors Бобом Лутцем. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на собственные источники.
По предварительным данным, китайцы рассчитывают запустить производство спорткаров VL Destino – разработанного фирмой Лутца автомобиля с кузовом седана Fisker Karma и 6,2-литровой «восьмеркой» от Chevrolet Corvette. При этом в Wanxiang Group не намерены отказываться и от гибридных машин, выпускавшихся «Фискером» изначально. Кроме того, у китайцев уже есть план создания новых моделей с электрическими силовыми установками, в которых для увеличения запаса хода будут использоваться традиционные ДВС.
Компания Wanxiang в течение ближайших нескольких месяцев намерена перезапустить сборку «Фискеров» на заводе Valmet в Финляндии. Затем сборка машин будет развернута на предприятии VL Automotive неподалеку от Детройта.
В первые полтора года Wanxiang Group и VL Automotive планируют продать одну тысячу автомобилей в США и еще 500 машин в Европе. Предполагаемая стоимость Destino составит 180 тысяч долларов (цена Fisker Karma составляла около 100 тысяч долларов).