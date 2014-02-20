Клиенты АЗС «Газпромнефть» получили в подарок автомобили

18 и 19 февраля в Екатеринбурге и Челябинске награждали победителей федеральной акции «В Новый год на новом автомобиле». Акция под таким названием проходила во всех регионах присутствия сети АЗС «Газпромнефть». В ней приняло участие более 450 000 автомобилистов.

Ключи от нового внедорожника Nissan X-Trail получил Константин Пьянков из Арамиля и челябинец Максим Мыларщиков. Счастливыми обладателями главного приза стали еще шесть автомобилистов из разных регионов страны: Алексей Блинов (Иваново), Валерий Евсеев (Краснодар), Алексей Лисицын (Москва), Вячеслав Лузун (Красноярск), Леонид Назаров (Новосибирская область), Надежда Кулинич (Москва).

«Такой серьезный выигрыш в моей жизни случился впервые, хотя я часто заправляюсь на АЗС и участвую в акциях, - рассказал Константин Пьянков.- Ни я, ни мои друзья до конца не верили, что такая удача возможна. Теперь я знаю, что даже самые невероятные мечты сбываются».

Стать обладателем автомобиля мог любой клиент сети АЗС «Газпромнефть», достаточно было в канун новогодних праздников заправлять автомобиль и регистрироваться на сайте. Первые восемь участников, зарегистрированные 2014-ми, получили главный приз - внедорожник. Наиболее активно участвовали в акции автомобилисты из Сургута, Красноярска и Московской области.

«Очень приятно, что в уральском регионе у нас два победителя: из Челябинска и города Арамиль Свердловской области, - отметил генеральный директор «Газпромнефть-Урала» Алексей Черников. - Мы благодарим за участие всех наших клиентов и поздравляем победителей. Важно отметить, что новые автомобили заправлены премиальным топливом G-Drive, преимущества которого уже смогли оценить клиенты сети АЗС «Газпромнефть».

Справка:

Федеральная новогодняя акция «В Новый год на новом автомобиле» проводилась с 18 ноября по 31 декабря 2013 года. В акции могли принять участие все клиенты сети АЗС на территории России, для этого необходимо было заправлять автомобиль бензином с октановым числом 92, 95 и 98 или дизельным топливом, оплачивать товары и услуги на АЗС «Газпромнефть» за наличный расчет или по банковским картам. За каждые потраченные на АЗС «Газпромнефть» 300 рублей клиент получал стикер. Заправка топливом нового поколения G-Drive удваивала шансы на победу: за каждые 300 рублей, потраченные на заправку G-Drive, автомобилист получал сразу два стикера. Накопив 10 стикеров и сохранив чеки, необходимо было до 31 декабря 2013 года заполнить анкету на сайте gpnbonus.ru. Первые 8 участников, ставшие 2014-ми зарегистрированными на сайте, получили главный приз – внедорожник.