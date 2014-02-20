Нижнетагильскому музею ИЗО скоро 70 лет: завтра открытие уникальной выставки

На выставке, приуроченной к 70-летию музея, представлены уникальные большеформатные картины 1940-1980-х годов выдающихся художников нашей страны: Василия Рождественского, Аркадия Пластова, Михаила Никонова, Геннадия Мосина и других. Многие картины экспонировались в последний раз 20, 30 лет назад, а пять работ никогда не были представлены публике - Елена Табакова «Цветы мая», Виктор Снопов «Рыбаки севера» и др. На выставке зрители смогут увидеть советские большеформатные сюжетные картины, размер ряда из которых превышает три метра.

Экспозиция выставки – это жизнь целого поколения, жившего в 1940 - 1990-е годы, показанная через картины. Три условных периода жизни Советского государства – сталинский «подъем» духа – «оттепель» шестидесятых - и разочарование семидесятников с последующим поиском выхода из кризиса – как в зеркале отразились в картинах.

В 1940 – 1950-е годы большеформатная картина становится ведущей в изобразительном искусстве Советского Союза, в произведениях важны приподнятость, радость побед во славу социализма. 1960-е годы – «оттепель» и возникновение «сурового стиля», и в произведениях проникнуты ощущением ожидания, стремления к переменам.

1970 – 1980 годы связаны с разочарованием, отказом от общественной темы и обращением к личности. Именно в это время большеформатная картина в советском искусстве постепенно уходит – заказов нет, как и большой, важной общественной темы. Все эти периоды отражают мечты, устремления, тревоги и разочарования людей в определенный период истории и включает в себя не только большеформатные картины, но и жанровые скульптуры, сеансы кинофильмов соответствующего времени. Экспозиция показывает, как изменялась наша страна и люди, живущие в ней.

Выставка «Это наша с тобой страна» приурочена к 70-летию музея и входит в цикл «Экспозиции к юбилею». Первая подобная юбилейная выставка была проведена в 1994 году и была посвящена 50-летию музея.

Не упустите возможность увидеть уникальные большеформатные картины, многие из которых выставляются впервые, и через них ощутить целую эпоху в жизни нашей страны!

Выставка продлится до конца марта.