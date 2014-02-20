Новый глава Peugeot пообещал `напугать` конкурентов
Новый руководитель группы PSA Peugeot Citroen Карлос Таварес пообещал «напугать» конкурентов альянса большим количеством компактных моделей, которые появятся в течение нескольких лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В ближайшее время PSA Peugeot Citroen рассчитывает увеличить свой капитал на три миллиарда евро. Этого группа надеется достичь за счет продажи своих акций китайской компании DongFeng и правительству Франции, а также выпуска дополнительных ценных бумаг, которые смогут приобрести акционеры фирмы в соответствии с уже имеющимся у них пакетами.
За счет китайцев PSA Peugeot Citroen планирует увеличить свое совместное производство в 2015 году на две трети – до 750 тысяч автомобилей в год. Сама же компания DongFeng рассчитывает, что к 2020 году объем ежегодной реализации группы достигнет полутора миллионов машин в год, которые будут продаваться под марками Peugeot и Citroen, а также под китайскими брендами.
Кроме того, Таварес рассчитывает, что суббренд «Ситроена» – DS – со временем вырастет в самостоятельную премиальную марку, которая могла бы конкурировать, например, с Audi. Однако для такого развития потребуется около двадцати лет. Тем не менее, план нового руководителя французского альянса предусматривает сокращение количества моделей, предлагаемых в ряде стран, в том числе и в России, ради сокращения убытков.