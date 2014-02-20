Новый глава Peugeot пообещал `напугать` конкурентов

В ближайшее время PSA Peugeot Citroen рассчитывает увеличить свой капитал на три миллиарда евро. Этого группа надеется достичь за счет продажи своих акций китайской компании DongFeng и правительству Франции, а также выпуска дополнительных ценных бумаг, которые смогут приобрести акционеры фирмы в соответствии с уже имеющимся у них пакетами.

За счет китайцев PSA Peugeot Citroen планирует увеличить свое совместное производство в 2015 году на две трети – до 750 тысяч автомобилей в год. Сама же компания DongFeng рассчитывает, что к 2020 году объем ежегодной реализации группы достигнет полутора миллионов машин в год, которые будут продаваться под марками Peugeot и Citroen, а также под китайскими брендами.