«У детей без увлечений нет будущего»: как в Тагиле борются за жизнь

Нельзя обобщать, но в Нижнем Тагиле есть большое число малообеспеченных семей, где детей элементарно нечем кормить, что уж говорить об интересном досуге. Так какое будущее у этих детей? И проблему нужно решать, иначе «цветы жизни» попросту станут сорняками.

В Ленинском районе города есть социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, сотрудники которого долгое время боролись за возможность помочь этим детям делом. Надо сказать, что с 2003 по 2012 гг в городе действовала муниципальная программа, по которой юные тагильчане из малообеспеченных семей получали горячее питание и социально-педагогическую помощь. Однако после прекращения действия программы понадобился целый год, чтобы вернуть эту социальную услугу.

Помощь пришла от директора столовой ООО «Автеп» Ольги Тепловой (улица Ермака, 39), которая за собственный счет начала кормить ребят. Сегодня столовую посещают 13 ребят, специально для которых реабилитационный центр организовал «Социальную гостиную». Поэтому после хорошего угощения дети остаются еще на пару часов для арт-терапии.

Как рассказывают организаторы, очень непросто вовлечь этих детей в процесс, ведь они годами не посещали секции или вовсе не имели увлечений. На помощь пришли и волонтеры студенческого педагогического отряда НТГСПА «Айгос».

Остается надеяться на дальнейшую активность предпринимателей, ведь благотворительность – неотъемлемая часть здорового общества.

Фото предоставлены социально-реабилитационным центром

Интерактивные роботы для детей помогут разнообразить досуг ребенка. Механические игрушки умеют двигаться и говорить, электронные игрушки способны реагировать на окружающий ее мир. Обычно такие игры вызывают у маленьких детей бурный восторг.