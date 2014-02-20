Утрату товарной стоимости машины предложили включить в ОСАГО

«Утрата товарной стоимости транспортного средства, влекущая уменьшение его действительной стоимости вследствие снижения потребительских свойств, относится к реальному ущербу и наряду с восстановительными расходами должна учитываться при определении размера страховой выплаты в случае повреждения имущества потерпевшего», – пояснил парламентарий.

По мнению Савельева, факт, что в настоящее время компенсация утраты товарной стоимости не предусмотрена при выплате страховки, «лишает институт ОСАГО основной потребительской ценности – возможности для участников ДТП избежать обращения в суд». Автор законопроекта отмечает, что владелец машины имеет право требовать от страховщиков полного возмещения реального ущерба, вызванного повреждением автомобиля, в том числе стоимость утраты товарного вида автомобиля.