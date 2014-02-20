Утрату товарной стоимости машины предложили включить в ОСАГО
В Госдуму внесен законопроект, предполагающий, что при расчете размера страховой выплаты по ОСАГО будет учитываться утрата товарной стоимости машины после ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на автора инициативы депутата от фракции ЛДПР Дмитрия Савельева.
«Утрата товарной стоимости транспортного средства, влекущая уменьшение его действительной стоимости вследствие снижения потребительских свойств, относится к реальному ущербу и наряду с восстановительными расходами должна учитываться при определении размера страховой выплаты в случае повреждения имущества потерпевшего», – пояснил парламентарий.
По мнению Савельева, факт, что в настоящее время компенсация утраты товарной стоимости не предусмотрена при выплате страховки, «лишает институт ОСАГО основной потребительской ценности – возможности для участников ДТП избежать обращения в суд». Автор законопроекта отмечает, что владелец машины имеет право требовать от страховщиков полного возмещения реального ущерба, вызванного повреждением автомобиля, в том числе стоимость утраты товарного вида автомобиля.
Летом 2013 года Верховный суд России обязал страховые компании компенсировать своим клиентам утрату товарной стоимости автомобиля, которая произошла в результате ДТП, по полису КАСКО.