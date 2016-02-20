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37% лифтов в Нижнем Тагиле отработали свой эксплуатационный срок и нуждаются в замене (ФОТО)
Сюжеты:
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37% лифтов в Нижнем Тагиле отработали свой эксплуатационный срок и нуждаются в замене (ФОТО)

20 февраля 2016, 13:50ОбществоДенис Таратонов
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