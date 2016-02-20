37% лифтов в Нижнем Тагиле отработали свой эксплуатационный срок и нуждаются в замене (ФОТО)

Многие тагильчане могут сказать, что лифт в их доме находится в очень плохом состоянии. Но своё мнение они будут основывать на внешнем виде кабинки лифта, которую, как известно, можно и за день довести до ужасного состояния. Тем не менее, в Нижнем Тагиле много старых лифтов, этого нельзя отрицать.

Чтобы узнать, как прошла проверка, редакция TagilCity.ru обратилась в специализированное предприятие «Тагиллифт НТ». На вопросы журналиста ответил директор, Евгений Мельников.

37% лифтов Нижнего Тагила отработали свой срок и подлежат замене, но отсутствует федеральное финансирование. Последний раз работа по замене лифтов велась в 2013 году, тогда заменили 200 лифтов. В 14-15 годах — ни одного. В ходе проверки прокуратура выписала предписания на устранение замеченных нарушений. Нарушения не критические и не связаны с безопасностью лифтов сказал он.

Журналист попытался разыскать в Нижнем Тагиле старые и «убитые» лифты. Лифт в доме №2 на улице Красногвардейская соответствовал этим требованиям. Лифтовые кабинки (в доме два лифта) выглядят старыми и обшарпанными. Сам дом стоит уже не первое десятилетие. Логично предположить, что лифт там тоже очень старый.

Журналист связался с управляющей компанией «Центр-НТ», обслуживающей этот дом, чтобы расспросить об состоянии лифтовых механизмов:

О проверке прокуратуры нам ничего не известно. Лифт прошел техническую экспертизу, его подремонтировали. У нас было предписание об окончании технического регламента, мы лифты отремонтировали и теперь они функционируют нормально. Что касается внешнего вида кабинок, то это работа вандалов, тут трудно что-либо поделать сообщил один из сотрудников управляющей компании.

Конечно, хорошо, что лифты хоть как-то пытаются поддерживать на плаву. Но как долго смогут оставаться безопасными лифты, которые, как космическая станция «Мир», работают сверх срока годности? Возможно, людям, отвечающим за федеральный бюджет, все же стоит задуматься о выделении средств на замену лифтов в Нижнем Тагиле.

Что могут сказать о своих лифтах сами тагильчане?

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