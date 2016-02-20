Честная рассрочка на ТВ-приставку и маршрутизатор

Для того чтобы пользоваться современными телекоммуникационными услугами, чаще всего необходимо приобрести дополнительное оборудование – телеприставку и маршрутизатор.

Но как быть, если нет возможности купить оборудование сразу?! Лучшим вариантом становится возможность приобрести оборудование в рассрочку.

В Нижнем Тагиле рассрочку на оборудование без первоначального взноса и переплат предлагает оператор связи «Планета».

Для своих клиентов «Планета» сделала рассрочку на оборудование максимально доступной и позаботилась о том, чтобы им не пришлось переплачивать.

Уже сейчас в «Планете» можно купить HD-телеприставку и маршрутизатор в рассрочку на 12 месяцев без первоначального взноса и без процентов.

Это очень удобно, стоимость оборудования будет списываться с Лицевого Счёта ежедневно равными долями в течение года.

Всё по-честному – никаких переплат!