На дочернем предприятии УВЗ сертифицирована система менеджмента качества
20 февраля 2016, 11:40Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
«Уралкриомаш» получил сертификат качества, который будет действителен до 2019 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Внешняя аудиторская проверка прошла в конце прошлого года. По её окончанию выдано заключение о том, что система менеджмента качества предприятия соответствует требованиям ГОСТа.
Процедура сертификации на «дочке» «УралВагонЗавода» проходит регулярно. Получение сертификата доказывает, что предприятие занимает высокое конкурентоспособное место в отрасли.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей