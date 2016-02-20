Покупая, не потерять: советы по спасению смартфона

Одна из самых распространенных вещей для быстрой наживы – смартфон, который сменил по популярности среди краж кошелек. Это объясняется простым процессом сбыта гаджета и широким применением банковских карт, которые заменили наличные средства. Излюбленным местом для «атаки» выступают точки большого скопления людей, например, крупные магазины и торговые центры.

Сегодня смартфон заменяет фотоаппарат, видеокамеру, плеер, навигатор и даже компьютер. Его потеря – большой стресс для наших клиентов. Для того чтобы сохранить любимый мобильный гаджет, который содержит множество личной информации, мы составили советы, которые помогут избежать неприятной ситуации отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.

№1. Не демонстрируйте свой смартфон. Как правило, воры хотят заполучить дорогой гаджет, чтобы с легкостью его сбыть и получить больше денег. При необходимости пользуйтесь гарнитурой.

№2. На время шоппинга, посещения культурно-массовых мероприятий возьмите недорогой телефон. Он не привлечёт повышенного внимания. Например, бюджетные варианты обычного телефона в интернет-магазине оператора можно купить всего за 700 рублей, недорогой смартфон с выходом в интернет обойдется в 2 000 рублей.

№3. Не носите ценные вещи в сумке, которую легко открыть, заднем кармане брюк, убирайте их во внутренние карманы куртки или пиджака. Никогда не оставляйте вещи без присмотра, держите сумку перед собой, когда садитесь на скамейку, не отходите далеко от примерочной, где остаются ваши вещи.

№4. Старайтесь держаться подальше от большого скопления людей, где к вам могут прижаться. Повод насторожиться, если периодически вы замечаете рядом одних и тех же людей, когда кто-то начинает усиленно отвлекать ваше внимание, ведь нередко мошенники работают в паре.

№5. Заранее запишите IMEI телефона, а также изучите и установите на смартфон специальные приложения, которые помогут его отыскать в случае утери и установки другой SIM-карты.