Тагильский ОМОН демонстрировал свою бойцовскую подготовку в детском доме №1 (ФОТО)

Дети и их воспитатели имели возможность воочию увидеть, как бойцы ОМОНа задерживают вооруженных преступников, какие приемы самообороны самые эффективные.

По мнению организаторов, подобные мероприятия помогают подросткам понять, что настоящие герои могут быть совсем рядом. Они обыкновенные люди, которые выполняют важную миссию – защищают нас и нашу Родину. А неформальное, дружеское общение помогает защитникам Отечества и детям сблизится, понять друг друга.

Как отметили на встрече, ребенку, оставшемуся без попечения родителей, особенно приятно такое внимание со стороны стражей правопорядка. Оно позитивно влияет на его социальную адаптацию. Кто знает, может некоторые подростки загорятся желанием посвятить жизнь работе в органах.

От гостей бойцы ОМОНа ушли не с пустыми руками: воспитанники детдома подарили силовикам пироги, которые сами испекли.