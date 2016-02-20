В поддержку жителей Украины свердловчане выступят 21 февраля
20 февраля 2016, 16:10ОбществоТимофей Данилов
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Митинг «Нет майданам!» будет посвящен годовщине государственного переворота на Украине.
Сюжеты: Екатеринбург
Акцию организует движение «Патриоты» во главе с Ильей Белоусовым. Активисты будут выступать против противозаконного переворота в государстве, а также напомнят, что непозволительно одной стране насильно вмешиваться в дела другой, в том числе и в дела России.
«Патриоты» уверены, что россияне не должны забывать февральские события на Украине 2 года назад: установление неонацистской диктатуры и фактически начало геноцида русскоговорящих граждан и жителей юго-востока Украины.
Соберутся митингующие завтра в Историческом сквере Екатеринбурга.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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