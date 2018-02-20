112 килограммов нелегальной красной игры уничтожено в Свердловской области
20 февраля, 06:35Общество
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Опасную красную лососевую икру перевозили из Хабаровска на Средний Урал. Икра предназначалась для предпринимателя из Екатеринбурга.
19 февраля под видом «товара народного потребления» сотрудники Роспотребнадзора обнаружили 112 килограммов нелегальной красной икры, перевозимой из Хабаровска.
Продукция хранилась на неприспособленном складе, на товар отсутствовали сопроводительные документы и маркировка. После изъятия вся опасная икра была уничтожена, сообщает «Областная газета».
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