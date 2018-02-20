112 килограммов нелегальной красной игры уничтожено в Свердловской области

19 февраля под видом «товара народного потребления» сотрудники Роспотребнадзора обнаружили 112 килограммов нелегальной красной икры, перевозимой из Хабаровска.

Продукция хранилась на неприспособленном складе, на товар отсутствовали сопроводительные документы и маркировка. После изъятия вся опасная икра была уничтожена, сообщает «Областная газета».