75 нарушителей выявлено в Нижнем Тагиле в ходе рейда «Нелегальный мигрант» (ФОТО)

Полицейские в сопровождении бойцов Росгвардии проверили одну из строительных площадок в Тагилстроевском районе. К работе там была привлечена иностранная рабочая сила в количестве 30 мигрантов.

Оказалось, что не все граждане имеют при себе необходимые документы. Около десяти человек были доставлены в отдел полиции №19. Сообщается, что к ответственности были привлечены не только иностранцы, но и работодатели.

В ходе профилактической операции были проверены более 400 граждан других государств. Они трудятся на 185 объектах, а также пребывают в 50 местах компактного проживания, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Было выявлено 75 нарушений пребывания граждан в России, а также 30 нарушений в сфере привлечения рабочей силы. Возбуждено 6 уголовных дел. Шестеро граждан будут выдворены за пределы РФ.

Фото: пресс-слуба МВД в Нижнем Тагиле