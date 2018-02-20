Безрецептурные лекарства в России предлагают продавать через продуктовые магазины

Против принятия такого проекта выступило Министерство здравоохранения, сообщает телеканал «Царьград». По мнению руководителей министерства, такое нововведение не обеспечит надлежайших условий по хранению лекарственных препаратов, a сокращение количества аптек, особенно в небольших городах, создаст определенную зависимость от цен поставщиков.