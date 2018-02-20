Безрецептурные лекарства в России предлагают продавать через продуктовые магазины
20 февраля, 11:30Общество
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Продажа лекарственных препаратов без рецептов через продовольственные магазины — основная суть обсуждаемого сейчас законопроекта. Если проект будет принят, российским аптекам грозит массовое закрытие.
Минпромторг предлагает начать продажи лекарственных препаратов через продовольственные магазины, речь идет o препаратах, отпускающихся без рецепта врача.
Против принятия такого проекта выступило Министерство здравоохранения, сообщает телеканал «Царьград». По мнению руководителей министерства, такое нововведение не обеспечит надлежайших условий по хранению лекарственных препаратов, a сокращение количества аптек, особенно в небольших городах, создаст определенную зависимость от цен поставщиков.
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