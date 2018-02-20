Евгений Куйвашев проиграл свердловскому «Магниту» суд о запрете на свалки

В свердловском областном суде был удовлетворен иск торговой сети «Магнит», которая судилась с губернатором области. Напомним, представители торговой сети требовали отменить статью о наказании за выброс мусора в неположенных местах.

Заседание состоялось 20 февраля. На нем истец заявил, что нормы регионального законодательства аналогичны федеральным, из-за чего предпринимателям приходится несколько раз платить штрафы за один и тот же выброшенный мусор.

Позицию поддержала и прокуратура. Представитель ведомства отметил, что регионы не уполномочены устанавливать административную ответственность в сфере обращения с отходами. В итоге статья 15-1 регионального закона об административных нарушениях была отменена. Губернатор и Заксобрание пока не решили, будут ли оспаривать это постановление, пишет «Политсовет».