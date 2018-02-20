Лишенная детей екатеринбурженка получила поддержку ЛГБТ-активистов
20 февраля, 19:40Общество
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Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских получила поддержку российского ЛГБТ-сообщества.
Сюжеты: Екатеринбург
Активисты российского ЛГБТ-сообщества поддержали многодетную мать Юлию Савиновских, которая ранее по решению суда лишилась двух опекаемых детей.
Они заявили, что психолог и медики не предъявляли матери никаких обоснованных претензий, а воспитание и реабилитация детей в семье проходила без нареканий.
В заявлении, которое ЛГБТ-сеть опубликовала на официальном сайте, говорится, что единственным основанием для изъятия детей у матери органы опеки считают возможную трансгендерность Савиновских. Защитники заявили, что это является дискриминацией и противоречит конституции РФ, и потребовали прекратить «беззаконие» и вернуть детей в семью, пишет E1.ru.
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